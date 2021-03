Grosse surprise en Ligue 1 : le PSG s'incline contre Nantes à domicile !

Le match nul du LOSC n'aura pas eu de conséquences fâcheuses : le PSG a ... perdu trois points à domicile contre Nantes !

Voilà plusieurs années que la course au titre n'aura pas été si palpitante en France. Le LOSC, leader, avait perdu des plumes à Monaco (4e et à 7 points de la tête), ce qui pouvait permettre au PSG de prendre la tête du championnat, tout simplement. À la 42e minute, Julian Draxler ouvrait le score face au FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1, et on se dit que la messe est dite.

Mais tout ne se passera pas comme prévu : après une égalisation surprise de Muani à la 59e, c'est l'ancien de La Gantoise Moses Simon qui fera 1-2 (71e) et permettra aux Canaris de créer la surprise de la semaine au Parc des Princes, se rapprochant à un point du premier non-relégable. Lille, de son côté, prend un point d'avance en plus sur le PSG en tête du classement ...