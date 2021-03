Sale soirée pour Angel Di Maria et Marquinhos qui ont été victimes d'un cambriolage simultané

Cela s'est produit pendant la rencontre entre le PSG et le FC Nantes.

Angel Di Maria et Marquinhos ont vécu une sale soirée ce dimanche. En plus de la défaite contre Nantes, les deux joueurs ont été victimes d'un cambriolage simultané. Le PSG a annoncé aux journalistes présents que le milieu offensif argentin, ainsi qu’un autre joueur du club ont été victimes d’un cambriolage avec séquestration et que ces deux événements ont été assez violents.

L’identité du deuxième joueur concerné a fuité plus tard dans la soirée : il s’agit de Marquinhos. Toutefois, ce n’est pas son domicile qui a été visé, mais celui de ses parents situé dans les Yvelines. Le père du défenseur a été surpris par les malfrats alors qu’il donnait à manger à son chien dehors, explique L'Équipe. Celui-ci aurait reçu plusieurs coups au visage, aux côtes ainsi qu’au thorax après avoir été contraint de mener deux inconnus aux objets de valeur présents dans le domicile. Les voleurs auraient ensuite dérobé, entre autres, des bijoux et 2.000€ en liquide.

Pour ce qui est de l’affaire Di Maria, L'Équipe indique que les voleurs se sont introduits dans son domicile sans se faire remarquer, avant de faire main basse sur des bijoux. Le préjudice s’élèverait d’ailleurs à 500.000€. À noter que la famille de l’Argentin avait déjà été victime d’un home-jacking à Manchester en 2015.