Antoine Kombouaré amer : "Je suis déçu et frustré"

A la lutte pour le maintien, le FC Nantes voulait enchaîner face au FC Lorient après sa brillante victoire face au PSG mais les Canaris ont dû se contenter du nul face aux Merlus (1-1).

Une mauvaise opération pour le FC Nantes face à un concurrent direct au maintien. Antoine Kombouaré ne pouvait masquer sa déception à l'issue de la rencontre. "Je suis déçu, frustré, mais la dernière fois face à Reims on avait perdu, là on a pris un point. En fin de match, on était dans le dur, et il y a eu ce coup franc, ce but venu d'ailleurs", a expliqué le coach des Canaris.

"L'idée à la mi-temps, c'était de travailler pour être plus solides et de marquer ce deuxième but qu'on n'a pas réussi à mettre depuis que je suis arrivé. On n'est pas assez costauds pour tenir un résultat. Cela fait 11 matchs qu'on n'a pas gagné à domicile. Oui, il y a un problème. On travaille pour rectifier ça. On sent une fragilité mentale. Surtout, on n'arrive pas à marquer ce deuxième but qui nous mettrait à l'abri [...]. Maintenant, on joue le PSG et Lorient et on prend quatre points, on avance. C'est mieux que ce qu'on pensait, même si on est très déçus", a lâché le technicien nantais.