Le sélectionneur anglais exhorte les joueurs à suivre l'exemple de Thierry Henry

Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a-t-il ouvert une voie ?

Il y a quelques jours, Thierry Henry a annoncé qu'il se retirait des réseaux sociaux. Il pointait du doigt le manque de régulation des plateformes et leur inaction face "au volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale" qu'ils induisent.

Afin d'éviter d'être perturbé par les insultes et les commentaires négatifs, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a donc exhorté les joueurs à suivre l'exemple de Thierry Henry. Toutefois, Southgate a précisé qu'il n'empêcherait pas son groupe de les utiliser pendant l'Euro cet été. "Si vous parliez à tous les entraîneurs du pays, l'une de leurs plus grandes préoccupations est de voir leurs joueurs scroller sur leur téléphone dans le vestiaire après un match, alors qu'ils peuvent être vulnérables à ce moment-là. Ils sont fatigués et usés. Quels messages retiennent-ils alors ?", a lâché Southgate, dont l'équipe affronte l'Albanie ce dimanche (18h), dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Le technicien âgé de 50 ans a confié avoir quitté lui-même les réseaux sociaux en 2013 juste après sa nomination à la tête des Espoirs anglais. "Lors des rassemblements, j'essaie de me déconnecter de tous les médias externes. Certes, ce n'est pas génial pour suivre ce qui se passe dans le monde. Mais le monde est un endroit plus heureux si je ne suis pas touché par pas cette ''négativité'', a conclu Southgate