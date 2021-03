Pris à partie par Cristiano Ronaldo, l'arbitre de Serbie-Portugal s'exprime

Cristiano Ronaldo s'était emporté sur l'arbitre de Serbie-Portugal, Danny Makelie, qui avait refusé à tort un but inscrit par le joueur portugais. L'homme en noir s'est exprimé.

C'était l'une des images "choc" de ce week-end international : Cristiano Ronaldo s'était laissé emporter après avoir vu son but refusé par l'arbitre de la rencontre opposant la Serbie au Portugal, et avait jeté son brassard de capitaine au sol. La décision de Mr Makelie avait de grosses conséquences puisque le match se terminait sur un partage 2-2, ce but en dernière minute étant refusé à tort. Pas de VAR ni de goal-lign technology pour corriger l'erreur évidente de l'arbitre, le ballon ayant franchi la ligne assez nettement.

Danny Makelie, référé néerlandais en charge de la rencontre, s'était par après excusé auprès du sélectionneur national portugais Fernando Santos. Il s'est désormais exprimé officiellement dans A Bola : "Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos, et auprès de la Seleçao portugaise pour ce qui est arrivé. Nous travaillons dur pour prendre les bonnes décisions et quand nous sommes au coeur d'une polémique de cette façon, nous n'en sommes pas heureux". Une prise de position rare, car très réglementée par l'UEFA, les officiels n'ayant en théorie pas le droit de commenter leurs décisions.