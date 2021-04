Valbuena et les critiques sur Mbappé: "Qu'il s'en serve pour avancer"

Kylian Mbappé s'ets dit "fatigué" cette semaine d'être toujours critiqué.

Lassé par les critiques à son égard, Kylian Mbappé (22 ans, 36 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) a passé un petit coup de gueule dans un entretien accordé à RTL. Alors que propos ont beaucoup fait réagir ces dernières heures, Mathieu Valbuena a répondu à l'attaquant du Paris Saint-Germain.

"Il sera autant critiqué à l’étranger. Quand il aura des performances en deçà de son statut, il sera tout simplement critiqué, a soutenu le milieu offensif de l'Olympiakos pour RMC. Il est en train de dire qu’il sait très bien que c’est un grand joueur, un joueur spécial, un joueur auquel on prédit un grand avenir. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il en a marre qu’il y ait toujours des débats sur lui. Il faut qu’il se serve de ça. Aujourd’hui, quand tu as des critiques sur un tel joueur, je pense qu’il faut le voir positivement. Même si je sais qu’en tant que joueur, on n’accepte pas trop les critiques."