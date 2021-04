🎥 Bundesliga : Dortmund chute à domicile, Casteels et Wolfsburg confortent leur 3ème place

Avant le choc entre le RB Leipzig (2e) et le FC Bayern (1er), la 27e journée de Bundesliga débutait par 5 rencontres programmées à 15h30.

Borussia Dortmund-Eintracht Francfort 1-2

Thorgan Hazard était aligné d'entré de jeu tandis que Thomas Meunier est resté sur le banc durant toute la rencontre. Le BvB est inconstant cette saison et l'Eintracht en a profité. Nico Schulz a marqué contre son camp et a ainsi a permis à Francfort d'ouvrir le score (11e), 0-1

Mats Hummels égalisera pour les Marsupiaux avant la pause (45e), 1-1. Mais, André Silva marche sur l'eau en ce moment et le Portugais inscrira le but de la victoire en fin de match (87e), 1-2.

TOR | André Silva offre probablement la victoire à l'Eintracht au Signal Iduna Park ! 😱 #BVBSGE pic.twitter.com/PtxC8rjxSV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 3, 2021

L'Eintracht s'accroche à sa 4e place, synonyme de Ligue des champions, et compte désormais 7 longueurs d'avance sur Dortmund.

Wolfsbourg-FC Cologne 1-0

Casteels et Wolfsbourg ont décroché un nouveau précieux succès face à Cologne, C'est Josip Brekalo qui inscrira l'unique but de la partie (69e). Les Loups confortent leur très belle 3e place. Avec onze points de plus que Dortmund, le club estampillé Volkswagen se rapproche journée après journée d'un retour en Ligue des champions.

Augsbourg-Hoffenheim 2-1

Vargas (8e), Hahn (23e) ; Skov (86e)

Bayer Leverkusen-Schalke 04 2-1

Benito Raman est resté sur le banc durant la rencontre. Lanterne rouge de Bundesliga, Schalke 04 est battu pour la 19e fois de la saison.

Alario (26e), Schick (72e) ; Huntelaar (81e)

Mayence-Arminia Bielefeld 1-1

Brosinski (56e, s.p.) ; Voglsammer (76e)