Angers et Montpellier se neutralisent

Les deux équipes n'ont plus grand chose à jouer cette saison.

On entre dans la saison des "matches du ventre mou", et ce duel entre Angers et Montpellier en fait partie. Les deux équipes ne peuvent plus aller chercher l'Europe, et ne sont pas non plus concernées par la lutte pour le maintien.

C'est donc une petite rencontre qui s'est jouée ce dimanche. Montpellier a ouvert le score par Stephy Mavdidi (48', 0-1) et Angers a répliqué par Stephane Bahoken (78', 1-1).

Montpellier a 45 points, Angers 41: la fin de saison sera tranquille pour les deux équipes.