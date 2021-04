🎥 Le coach de la Sociedad laisse parler son coeur en conférence de presse: "Je quitte le mode 'coach'"

Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, a tout connu avec le club basque. Il en est supporter, y a été joueur chez les jeunes, puis en équipe première, avant d'entraîner les espoirs et maintenant l'équipe fanion.

Ce samedi soir, il a remporté en tant qu'entraîneur principal la Coupe du Roi, le premier titre du club depuis 34 ans. Du coup, en conférence de presse, le coach a voulu pour la première fois "quitter le mode coach pour redevenir supporter" et fêter ce trophée avec passion.

Personne ne lui en voudra.

Might be the best pressconference performance from a coach I ever seen!



pic.twitter.com/gDfEqJVo6X