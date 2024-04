Thibaut Courtois a encore réussi son pari : grande nouvelle pour le gardien du Real Madrid

Thibaut Courtois avait été victime d'une rechute il y a un mois, et sa saison aurait pu être terminée. Mais le gardien du Real Madrid est un phénomène, et est finalement proche d'un retour.

La série noire de Thibaut Courtois semble proche de se terminer. En mars dernier, le gardien de but du Real Madrid était sur le point de revenir de sa terrible rupture des ligaments croisés du genou subie en août. Mais le 19 mars, il se blessait au ménisque.

On pensait alors sa saison terminée pour de bon. Mais Courtois est fait d'un autre bois, et a mis les bouchées doubles. Depuis quelques semaines, on évoque un retour sur les terrains, et il semble en être proche.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé la bonne nouvelle. "Thibaut Courtois se sent bien, sa récupération se passe très bien. Il pourrait intégrer le groupe la semaine prochaine, contre Cadix", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid.

Le Real reçoit Cadix le 4 mai prochain. Rien n'indique, bien sûr, que Thibaut Courtois sera déjà prêt à jouer : Andriy Lunin amène pleine et entière satisfaction aux Merengue, et le retour d'une telle (double) blessure ne peut pas être précipité.

Mais alors que le Real Madrid est qualifié pour les demi-finales de la Champions League, Carlo Ancelotti pourrait bien finalement compter sur le Belge d'ici à la fin de la saison. C'est déjà une réussite.