Dedryck Boyata à nouveau blessé, le coach du Hertha pas ravi qu'il ait joué en sélection

À peine revenu de blessure juste à temps pour participer aux matchs des Diables Rouges, Dedryck Boyata s'est à nouveau blessé avec le Hertha Berlin. Il a manqué le derby face à l'Union ce week-end.

Dedryck Boyata (30 ans) s'est à nouveau blessé, cette fois aux ischio-jambiers, juste après avoir pu faire son retour sur les terrains et notamment disputé la seconde période de Belgique - Biélorussie la semaine passée. Boyata revenait de plusieurs mois d'absence pour une fracture de stress au pied et d'après son entraîneur, l'avoir fait rejouer aussi vite avec la sélection n'était pas une grande idée. "Quand vous revenez de 3 mois d'absence et que vous jouez une mi-temps complète, ce genre de choses arrive", regrette Pal Dardai en conférence de presse.

Boyata, jusque là indéboulonnable en défense centrale avec le Hertha, n'a plus joué avec son club depuis 2020. Il avait cependant été repris immédiatement par Roberto Martinez et jugé fit par le staff médical des Diables Rouges. "Nous avons besoin d'un Boyata en forme et nous le remettrons en forme. Le club passe avant tout, c'est nous qui payons son salaire", pointe le coach berlinois.