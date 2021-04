Eden Hazard forfait pour Cadix, de retour contre le Betis?

Le capitaine des Diables Rouges n'est pas encore prêt, mais Zinedine Zidane espère sa présence pour samedi prochain.

Absent de l'entraînement lundi, Eden Hazard a retrouvé ses coéquipiers et participé normalement à la séance de ce mardi. Mais il ne sera pas dans la sélection de Zinedine Zidane pour le déplacement de mercredi soir à Cadix.

Le coach du Real confirme: "On ne veut prendre aucun risque et il sera de retour quand il sera à 100% de ses moyens. J'espère qu'il pourra jouer contre le Betis samedi prochain, mais le plus important, ce sont ses sensations. Il faut d'abord qu'il se sente bien", insiste Zizou.