Les Wolves s'autoproclament champions d'Angleterre

À chacun sa manière de réagir à la Super League que prévoient de lancer quelques uns des plus grands clubs européens.

De nombreux clubs, associations et fédérations ont réagi depuis que 12 grands clubs du Vieux Continent ont officialisé leur intention de créer une Super League. Et le sujet fait évidemment débat en Angleterre: ce sont six clubs anglais qui sont partie prenante dans ce projet.

La Premier League les a d'ailleurs menacés d'exclusion du championnat anglais. Des menaces qui ont poussé à la réflexion du côté de Wolverhampton. Il y a trois ans, les Wolves avaient pris la septième place du championnat, derrière Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Manchester United: les six clubs de Premier League qui ont l'intention de participer à la Super League.

Wolverhampton s'autoproclame donc champion d'Angleterre 2018-2019 ce mardi: "Mais c'est probablement trop tard pour une parade", s'amuse le club de Leander Dendoncker sur Twitter.