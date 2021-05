🎥 Le LOSC file vers le titre après une démonstration et un bijou de Burak Yilmaz dans le derby du Nord

Le derby du Nord de ce vendredi avait une importance rare : le LOSC a un calendrier accessible d'ici à la fin de la saison, mais pouvait compter sur Lens pour gâcher les espoirs de titre.

Le suspens, cependant, n'a pas duré : dès la 4e minute, Burak Yilmaz transformait un penalty et dès la 35e minute, le Racing Lens était réduit à 10 suite à deux jaunes en six minutes de Clément Michelin. Le match était déjà mal embarqué pour les Sang & Or, qui allaient voir Yilmaz faire le break d'une frappe fantastique à longue distance.

LE MAGNIFIQUE PETARD EN PLEINE LUCARNE DE BURAK YILMAZ QUI PERMET DE PRENDRE LE MARGE !! 🔥🔥🔥🔥



La messe était dite, et Jonathan David la ponctuera de son 12e but de la saison en Ligue 1. Lille gardera quoi qu'il advienne un point d'avance sur le PSG et termine sa saison par la réception de Saint-Etienne et un déplacement à Angers ...