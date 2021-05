Liga : l'Athletic Bilbao laisse échapper le derby basque contre Osasuna

Opposé à Osasuna ce samedi soir, l'Athletic Bilbao a longtemps cru s'imposer à San Mamés, avant de laisser échapper la victoire dans le money-time.

Pas de vainqueur au Pays Basque. Ce samedi soir, l'Athletic Bilbao et Osasuna se sont rendus coup pour coup, dans le cadre de la 35ème journée de Liga. Dans la même journée, le Deportivo Alavés et Levante se sont quittés dos à dos, tandis que Cadix a pris le meilleur sur Huesca. Retour sur les résultats du jour en Espagne.

Atheltic Bilbao - Osasuna : les Leones laissent filer la victoire

À San Mamés, l'Athletic n'a pas réussi à l'emporter face à Osasuna. Les Rojiblancos ont ouvert le score très rapidement par l'intermédiaire de Jon Morcillo, dès la première minute de jeu. Une dizaine de minutes plus tard, l'équipe de Pampelune est revenue au score grâce à Darko Brašanac (12ème). En seconde période, Oihan Sancet a trouvé le chemin des filets pour redonner l'avantage à son équipe. Mais finalement, c'est Ante Budimir qui a eu le dernier mot. Score final : 2-2.

Les autres résultats : Alavés et Levante dos à dos, Cadix proche du Top 10

Plus tôt dans la journée, le Deportivo Alavés et Levante se sont tenus en échec (2-2). De son côté, Cadix a pris l'ascendant sur Huesca, à domicile (2-1). Alors que les Andalous se rapprochent de la première partie de tableau en grimpant à la onzième place, Huesca est dans une mauvaise posture. Les Oscenses sont dix-huitième, à une unité de Valladolid, premier non relégable.