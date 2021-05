Premier League : Marcos Alonso offre la victoire à Chelsea contre Manchester City

Auteur d'un but salvateur dans le temps additionnel, Marcos Alonso a fait la différence contre Manchester City. L'Espagnol a permis à Chelsea de sortir vainqueur de l'avant-première de la finale de Ligue des Champions.

Chelsea l'emporte au bout du suspens. Ce samedi, les Blues se sont imposés sur la pelouse de Manchester City, à l'Ethiad Stadium, dans le cadre de la 35ème journée de Premier League. D'abord mené à la marque, le club londonien a finalement arraché la victoire dans le temps additionnel.

Pourtant, c'est bien les Sky Blues qui ont ouvert le score. Brassard de capitaine au bras, Raheem Sterling a frappé le premier, juste avant la pause (44ème). Au retour des vestiaires, Hakim Ziyech a remis les deux équipes à égalité, peu après l'heure de jeu (63ème). Enfin, alors que l'on se dirigeait vers un résultat nul, Marcos Alonso a inscrit le but de la victoire en toute fin de match (90ème + 2). À noter que l'international belge Kevin De Bruyne n'était pas présent sur la feuille de match. Score final : 1-2 pour Chelsea.

Grâce à cette victoire, les hommes de Thomas Tuchel grimpent sur le podium et s'emparent de la troisième place, aux dépens de Leicester. De son côté, Manchester City reste leader, avec quatorze points et deux matchs de plus que son voisin United. À trois journées de la fin, les Citizens doivent encore patienter avant de fêter leur titre de champion. Les deux équipes se retrouveront pour une revanche le 29 mai prochain, en finale de Ligue des Champions.