Bundesliga : Fribourg bat Cologne qui reste dans la zone rouge

Le FC Cologne restait sur deux victoires consécutives, et espérait enfin sortir de la zone rouge. Mais Fribourg a mis un terme à cette série.

Pourtant à domicile, Cologne n'a rien montré face à Fribourg qui menait 0-2 après 20 minutes de jeu, via des buts de Nils Petersen et Emir Demirovic. Sebastian Andersson a recollé au score en seconde période, mais Fribourg déroulera finalement pour l'emporter 1-4 et laisser le FC Cologne dans la zone rouge, à un point du Hertha Berlin, premier non-relégable.