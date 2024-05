Un joueur du Cercle a impressionné, un Anderlechtois a surpris : découvrez notre équipe de la semaine

Une nouvelle dose de surprise dans ces Play-Offs. Pisté par Genk, Felix Lemaréchal a impressionné, alors que Majeed Ashimeru a surpris avec Anderlecht.

Gardien

Kasper Schmeichel a reçu beaucoup de critiques, mais c'est maintenant la troisième ou quatrième fois qu'il sauve cette équipe d'Anderlecht. Le gardien ne commet plus de grosse erreur.

Il a repoussé un tir puissant d'Amoura, mais c'est surtout sa distribution depuis l'arrière qui impressionne. Si ses attaquants étaient un petit peu plus précis, le portier Danois aurait déjà quelques passes décisives à son compteur.

Défenseurs

Devant lui, Zeno Debast s'est mis en avant après la blessure de Jan Vertonghen. Que ce soit Amoura ou Nilsson, cela ne lui posait aucun problème. Debast a défendu de manière impériale. Aussi une bonne nouvelle pour Tedesco, donc.

À Courtrai, Joao Silva a réalisé la meilleure performance. Il a propulsé les Flamands occidentaux vers la victoire contre Eupen et potentiellement vers le maintien. Le Portugais était infranchissable en défense. Tout comme Stefan Mitrovic à Gand, qui a dû rattraper quelques erreurs de ses coéquipiers. Il a également marqué.

Milieu de terrain

OH Louvain a empêché le Standard de prendre sa première victoire dans ces Play-Offs. Youssef Maziz était insaisissable pour les Liégeois. Mais la performance de la journée est venue de Felix Lemaréchal.

Le milieu de terrain du Cercle Bruges est courtisé par Genk et contre son potentiel nouveau club, il a laissé une impression remarquable. Un but, une passe décisive et une performance fantastique.

Majeed Ashimeru est quant à lui la surprise de la journée. Le Ghanéen d'Anderlecht a obtenu sa première titularisation depuis la première journée contre... l'Union. Mais cette fois-ci, il a été très performant et apparemment, l'élément manquant au milieu de terrain. Raphael Onyedika a fait ce qu'il fait chaque semaine : prendre le Club de Bruges par la main.

Attaquants

Juste pour ce but, Skov Olsen mérite une mention ici. L'ailier danois rend les choses si faciles, mais demandez à n'importe quel attaquant : difficulté 10/10.

Kévin Denkey a porté son total de buts à 26 contre Genk et a délivré ses deux premières passes décisives de la saison. Une mention également pour Abdelkahar Kadri, qui retrouve la forme juste à temps pour maintenir Courtrai en D1A.

Notre équipe de la semaine : Schmeichel, Debast, Joao Silva, Mitrovic, Onyedika, Ashimeru, Lemaréchal, Maziz, Skov Olsen, Kadri, Denkey.