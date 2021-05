Sampaoli recadre ses Marseillais

L'OM a une nouvelle fois perdu ce dimanche.

Battu à Saint-Étienne (1-0), ce dimanche, l'Olympique de Marseille a manqué une grosse occasion de prendre 3 points d'avance sur Lens à la 5e place de Ligue 1. Une défaite amère pour l'entraîneur phocéen, Jorge Sampaoli, qui a mis ses joueurs face à leurs responsabilités.

"Il faut être beaucoup plus proche de ce que l'on imagine être une équipe qui cherche à jouer l'Europe. Nous avons surtout perdu la première période qui a été très pauvre de notre part, a ruminé le coach argentin face à la presse. L'équipe doit avoir conscience que nous arrivons en fin de saison et, quels que soient les intérêts individuels, mon obligation d'entraîneur est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club qui est de retrouver la coupe d'Europe et ne pas offrir quarante minutes à l'adversaire en raison de notre passivité."

"C'est l'absence de jeu qui est en cause. C'est de la responsabilité de chacun. Le football, on peut jouer mal ou bien moyennement, mais la première période n'a pas été à la hauteur. Il faut être actif et responsable du déroulement du match et il faut avoir conscience qu'il faut gagner pour le maillot", a rajouté Sampaoli.