Une fin de saison sans enjeu, mais pas sans ambition pour Christian Benteke et les Eagles

Assuré de son maintien en Premier League, Crystal Palace n'a pas l'intention de finir la saison en roue libre.

Il reste trois journées de championnat à disputer en Angleterre, mais la lutte au maintien a déjà rendu son verdict. Sheffield United, West Bromwich Albion et Fulham évolueront en Championship. Longtemps inquiété, Crystal Palace s'est rassuré la semaine dernière et aborde donc le sprint final sans enjeu.

Mais ce n'est pas pour autant que Christian Benteke et ses partenaires n'ont pas d'ambitions. "On a de très beaux matchs qui arrivent et en particulier le dernier, devant nos supporters, contre Arsenal. On attend ça avec impatience, mais avant, c'est Aston Villa ce dimanche, on verra comment ça veut tourner, mais on veut finir la saison sur une belle note", insiste l'attaquant belge.