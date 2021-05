Le PSG s'est imposé 4-0 contre Reims et revient à un point du leader lillois

Trois clubs peuvent encore remporter le titre en Ligue 1. La dernière journée s'annonce complètement folle !

Qui va être sacré champion en Ligue 1 cette saison ? Il ne reste plus que trois clubs en lice pour le sacre final. Lille, actuel leader, a concédé le nul 0-0 à domicile contre Saint-Etienne et voit le PSG revenir à une petite unité. Les Parisiens se sont imposés facilement contre Reims grâce à des réalisations de Neymar (13e), Mbappe (24e), Marquinhos (68e) et Kean (89e).

Monaco a lui aussi encore une chance d'être champion. Opposés au Stade Rennais de Doku (remplacé à la 67e) , les Monégasques ont gagné trois points importants en s'imposant sur le score de 2-1 grâce aux buts de Ben Yedder (16e) et de Golovin (29e). Avec 77 points, l'ASM revient à trois petites unités du LOSC.

Pour Lyon et Denayer par contre, c'est bel et bien terminé. Les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 2-5 à Nîmes mais compte quatre points de retard sur la première place, et ce à une journée de la fin.

L'OM en route vers l'Europa League

Marseille s'est fait peur mais s'est presque assuré une qualification en Europa League. Face à Angers, les Marseillais se sont imposés 3-2 grâce à un penalty concrétisé par Milik dans les dernières minutes de la rencontre. De son côté, Lens pourrait louper de peu son ticket en Europa League. Le club nordiste s'est incliné lourdement contre Bordeaux 3-0.

Les autres résultats de la 37e journée de Ligue 1 :

Dijon 0-4 Nantes

Lorient 2-1 Metz

Montpellier 0-0 Brest

Nice 0-2 Strasbourg