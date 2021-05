Diego Simeone: "Je savais qu'il allait se passer quelque chose"

L'Atletico s'est fait peur contre Osasuna, dimanche soir, mais garde la main avant la dernière journée.

Les ascenseurs émotionnels ont touché l'Atletico et ses supporters, dimanche après-midi. Après avoir encaissé à un quart d'heure du terme, l'Atletico a vu le titre lui échapper, avant de se faire violence et de renverser la situation en six minutes.

"Je savais que ce n'était pas le moment de remplacer Luis Suarez, nous savions que quelque chose allait se passer pour lui", commente Diego Simeone, qui a eu raison de laisser l'Uruguayen sur la pelouse puisque c'est lui qui a inscrit le but qui permet à l'Atletico de garder son sort entre les mains: une victoire dimanche prochain et les Colchoneros seront sacrés champions d'Espagne.