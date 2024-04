Et si la solution offensive d'Anderlecht venait d'un joueur considéré comme un joker ?

Anderlecht n'a une fois de plus pas joué à un niveau de champion contre le Cercle Bruges. Tout le monde se demande quand le Club Bruges et l'Union passeront définitivement devant. Brian Riemer a un problème, mais n'a-t-il pas la solution sous la main?

Le problème est clairement situé au milieu de terrain. Anderlecht a commencé le match avec le trio Rits-Delaney-Leoni. Vu le nombre de fois où ils ont envoyé un ballon aveuglément vers l'avant... Un collègue nous a envoyé : "Ils vont être engagés par la NASA pour envoyer de tels missiles."

Leoni devrait apporter de la stabilité, mais se fait littéralement marcher dessus lors de matchs physiques

Depuis le Parc Duden, une dizaine de journalistes et d'analystes s'étaient rassemblés autour de notre petit écran d'ordinateur car la salle de presse de l'Union ne dispose pas de télévision. Franky Van der Elst secouait la tête, Peter Vandenbempt était incrédule devant tous ces longs ballons.

Rits et Delaney ne sont pas les joueurs les plus à l'aise ballon aux pieds. Se battre, récupérer, courir... ce sont leurs plus grandes qualités. Mais une fois en possession du ballon, ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible. Comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement.

En théorie, Leoni devrait apporter de la stabilité, mais lors de matchs physiques - comme c'est souvent le cas en Playoffs - il se fait littéralement marcher dessus. Lui non plus n'arrive pas à se projeter offensivement. Il est positionné trop bas. Ce produit de Neerpede est trop proche de ses deux milieux défensifs.

Maintenant que Thorgan Hazard est absent pour une longue période, Anderlecht n'a personne pour apporter du calme et faire avancer le ballon. Le Club Bruges a Hans Vanaken, l'Union a Cameron Puertas. Alors, Anderlecht en a-t-il un ?

Ashimeru est le seul à faire des actions vers l'avant

Nous n'aurions jamais pensé écrire cette saison que la solution pourrait être Majeed Ashimeru. Le milieu de terrain ghanéen aurait pu être transféré avant sa blessure et Riemer semblait ne plus avoir besoin de lui.

Cependant, le joueur de 26 ans est le seul milieu de terrain sur qui on peut toujours compter pour avancer avec le ballon et faire des actions vers l'avant. Il possède l'intensité et la vitesse pour éliminer son adversaire et pénétrer dans l'espace avec le ballon. A ce moment-là, tout Anderlecht peut avancer. Car les attaquants et les joueurs sur les ailes finissent souvent avec le ballon à 40 mètres du but.

Pas de quoi être dangereux. Même contre le Cercle, le danger est arrivé quand Ashimeru est entré en jeu. Il se sent à l'aise avec le ballon. Ce n'est pas une patate chaude pour lui.

Mais Brian Riemer s'est récemment exprimé à son sujet. Il le voit plus comme un joker, pour faire basculer un match. Riemer lui confie donc une tâche ingrate dans un laps de temps limité. Ne serait-il pas temps de lui donner sa chance ?