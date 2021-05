Lille a la pression: "Je n'ai pas reconnu mon équipe"

Lille n'a pas su trouver le chemin des filets ce dimanche et voit le PSG revenir à un petit point.

Dans la course au titre, Lille a été freiné par Saint-Etienne (0-0) dimanche en Ligue 1. Toujours leader, le LOSC compte un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 2e, avant la dernière journée. Pour le match contre Angers dimanche prochain, l'entraîneur nordiste Christophe Galtier compte bien recadrer son groupe.

"Je n'ai pas reconnu mon équipe, une fois de plus à domicile. On aurait préféré avoir une petite marge, mais on est toujours devant. C'est une finale à Angers, il faudra la gagner pour être champion. (...) Je vais avoir une discussion avec les joueurs pour qu'on soit plus calme. La nervosité vous empêche de bien jouer et il faudra mieux maîtriser notre sujet lors du dernier match", a prévenu l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne en conférence de presse.