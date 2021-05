Memphis Depay fait une annonce concernant son avenir

Memphis Depay arrive en fin de contrat à Lyon et va donc devoir se trouver un nouveau club. Pour ce faire, il a décidé de prendre sa carrière en main propre.

Memphis Depay a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il gérerait à l'avenir par lui-même sa carrière, avec l'aide de "conseillers personnels" et d'experts légaux, et donc qu'il rompait toute relation avec ses agents et représentants. Une décision importante puisque l'ailier de l'Olympique Lyonnais, âgé de 27 ans, est en fin de contrat en juin prochain et est donc à un carrefour dans sa carrière.