Koscielny dégomme sa propre direction!

La situation des Girondins de Bordeaux est catastrophique, et Laurent Koscielny a sorti tout ce qu'il avait sur le coeur.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Koscielny (35 ans, 25 matchs en L1 cette saison) a envoyé un véritable scud à la direction des Girondins de Bordeaux. Le défenseur central regrette un large décalage entre la stratégie prônée par les propriétaires du club en début de saison et les moyens réellement mis à disposition du staff aquitain.

"J’aurais aimé avoir les promesses qui m’ont été faites, avoir les joueurs qui permettent à cette équipe d'être plus haut au classement et de construire quelque chose avec une ossature. Ça n'a pas été fait, j'en tire des enseignements. Ça va me servir pour mon avenir", a assuré l’ancien d’Arsenal, laissant ainsi planer le doute sur son avenir à un an de la fin de son contrat.

Bordeaux a connu une saison très compliquée à tous les niveaux, symbolisée par des résultats sportifs très décevants, avec une 14e place au classement en Ligue 1, et le récent désengagement de l’actionnaire King Street.