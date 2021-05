🎥 Luis Suarez a pris sa revanche sur le Barça : "L'Atlético m'a ouvert ses portes"

Laissé sur une voie de garage au FC Barcelone, l'Atlético a flairé le bon coup en recrutant l'attaquant gratuitement. Cette saison, l'Uruguayen a montré aux Blaugranas ce qu'ils avaient perdu.

Lorsqu'il s'agit d'évoquer les principaux artisans du titre de l'Atlético Madrid, impossible de ne pas évoquer Luis Suarez. En 32 rencontres de Liga, l'Uruguayen a inscrit un total de 21 buts avec les Rojiblancos.

Avec ces très belles performances, l'attaquant a montré qu'il n'avait pas perdu son sens du but malgré son âge (ndlr : il a 34 ans). Suarez a également pris une petite revanche sur le FC Barcelone qui l'avait poussé vers la sortie en début de saison.

"C'était dur l'été dernier. La manière avec laquelle le Barça m'a méprise, sous-estimé... Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético qui m'a ouvert ses portes. (...) Nous avons réalisé une magnifique saison malgré des périodes plus difficiles. Nous avons été les plus réguliers et nous terminons champions", a déclaré l'Uruguayen, ému à l'issue de la rencontre.