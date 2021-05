La Gazzetta lâche une bombe : Conte et Lukaku vers un départ de l'Inter Milan !

Le quotidien sportif de référence dans la Botte lance une véritable bombe ce mercredi matin : Antonio Conte pourrait quitter l'Inter Milan, entraînant dans son sillage plusieurs cadres dont Romelu Lukaku.

Si l'information se vérifie, elle va bouleverser le football italien : le champion en titre, l'Inter Milan, en grandes difficultés financières, souhaiterait réduire la masse salariale et réussir un mercato en bilan positif (on parle de 100 millions d'euros à récupérer cet été, ainsi qu'une réduction de 15 à 20% de masse salariale), ce qui implique peu de folies et le départ de plusieurs cadres. Antonio Conte, fraîchement couronné en Serie A, n'accepterait pas ces coupes budgétaires et on se dirigerait vers un divorce.

Ce scénario avait déjà été évoqué au cours de la saison, mais beaucoup espéraient encore un dénouement positif pour que l'Inter Milan, champion pour la première fois depuis 2010, aborde au mieux ce qui semblait être une nouvelle ère. Ce ne serait pas le cas, d'après la Gazzetta dello Sport, dont les informations sont confirmées par l'intégralité de la presse italienne, et Antonio Conte pourrait quitter les Nerazzurri.

Romelu Lukaku plus que jamais sur le départ

On connaît la relation qui lie le technicien transalpin à Romelu Lukaku : Conte le voulait absolument à Milan, et a fait progresser le Diable Rouge de manière exponentielle. Si Antonio Conte restait, Lukaku restait, c'était presque une certitude ; un départ de l'ancien entraîneur de Chelsea (qui ne devrait avoir aucun mal à trouver un nouvel employeur de haut standing) poussera un peu plus l'attaquant vers la sortie, car l'intérêt est énorme pour lui.

L'Inter Milan, qui plus est, ne retiendra pas son meilleur buteur dont la valeur marchande est énorme (on parle de 100 millions d'euros au minimum). Son compère en attaque Lautaro Martinez (17 buts en Serie A, estimé à 70 millions) pourrait également changer d'air. Bref : après une saison de rêve, le cauchemar commence pour l'Inter ...