🎥 Jonathan David ne s'arrête plus et plante un triplé avec le Canada

L'attaquant de Lille, a signé un triplé et délivré une passe décisive avec le Canada face au Suriname (4-0), lors des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Très en vue depuis la seconde partie de saison en Ligue 1 avec Lille, Jonathan David ne s'arrête décidément plus. L'ancien joueur de La Gantoise a été l'auteur d'une grosse prestation avec le Canada face au Suriname (4-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 de la zone Concacaf. L'attaquant du LOSC a planté un triplé et distillé un assist à Alphonso Davies.

Grâce à cette victoire, le Canada occupe la tête de son groupe avec 12 points en quatre matches joués, trois longueurs devant son adversaire du jour.

Alphonso Davies with a 𝗯𝗶𝗴 goal in style as Canada fight to keep their World Cup qualification campaign alive (🎥 @onesoccer) pic.twitter.com/SUbwp6Aqn6 — B/R Football (@brfootball) June 9, 2021