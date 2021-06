Thorgan Hazard en confiance, malgré une saison compliquée

Un premier trophée, mais des pépins physiques successifs: Thorgan Hazard a vécu une saison contrastée avec le Borussia Dortmund, mais il aborde l'Euro "frais" et "en confiance".

28 matchs, quatre buts et six assists: voilà longtemps que Thorgan Hazard n'avait pas aussi peu joué sur l'ensemble d'une saison avec son club. Pas parce que son statut a changé à Dortmund, mais bien parce que, pour la première fois, le Brainois a dû faire avec les blessures.

"J'ai découvert ce qu'était une blessure musculaire"

"J'ai eu quelques pépins physiques, c'était la première fois. Après dix ans de carrière, j'ai découvert ce qu'était une blessure musculaire", expliquait-il en conférence de presse. "Ca a été une saison compliquée à titre individuel, parce que je n'ai pas vraiment pu enchaîner", ajoute-t-il.

Mais Thorgan Hazard est plutôt du genre à voir le verre à moitié plein et il retirera beaucoup d'enseignements de cet exercice 2020-2021. "Au début, ce n'était pas facile, parce que je ne savais pas trop comment revenir. J'ai dû apprendre à ne pas revenir trop tôt, mais j'ai aussi découvert pas mal de choses sur mon corps et j'espère qu'à l'avenir, ça arrivera moins souvent."

De la fraîcheur et un premier trophée

Et l'autre point positif, c'est qu'il arrive "frais" en équipe nationale. Le Brainois a d'ailleurs aussi fait le plein de confiance en soulevant la Coupe d'Allemagne, le premier trophée collectif de sa carrière. "C'était très important pour le club, mais aussi pour moi. C'est pour gagner des trophées que j'ai signé à Dortmund il y a deux ans. On a aussi réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions alors qu'on était encore loin à six journées de la fin du championnat. Donc, à titre collectif, c'était une bonne saison."

Une bonne saison que Thorgan Hazard espère désormais conclure en beauté, avec les Diables Rouges...