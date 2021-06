Officiel : direction la Eredivisie pour un jeune Brugeois

Siemen Voet débute un nouveau challenge chez nos voisins.

Le Club de Bruges tente autant que possible de donner une chance à ses jeunes pour les lancer dans le grand bain. Au niveau des jeunes formés au club, la référence Brugeoise du moment est bien sûr Charles De Ketelaere. D'autres comme Ignace Van der Brempt ou encore Noah Mbamba, que Philippe Clement avait titularisé lors de la dernière journée de JPL, tentent de saisir leurs chances.

Formé au Club, Siemen Voet n'a, pour sa part, pas réussi à percer et s'apprête à quitter le Jan Breydel Stadion. Le jeune défenseur a enchainé deux prêts (Roulers puis Malines), dont le dernier lui a permis de goûter à la JPL.

Mais le joueur de 21 ans n'est pas parvenu à s'imposer dans le onze malinois, malgré dix apparitions et un but. Ainsi, Malines a décidé de ne pas lever son option d'achat, et Voet n'avait plus vraiment d'avenir à Bruges.

Le Belge va toutefois pouvoir débuter un nouveau chapitre de sa jeune carrière chez nos voisins. Le PEC Zwolle, qui avait déjà montré de l'intérêt l'été dernier, vient de le recruter. Voet avait encore 1 an de contrat à Bruges et vient de s'engager pour deux saisons à Zwolle, avec une année supplémentaire en option.