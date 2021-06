Officiel : Tottenham nomme Fabio Paratici en tant que nouveau directeur sportif

Tottenham entame une véritable révolution sur le plan sportif. Les Spurs ont réalisé un beau coup en nommant Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Après avoir passé onze années à la Juventus, où il a remporté de nombreux titres, l'Italien a décidé de rejoindre la Premier League.

Paratici fut un des principaux acteurs de la domination de la Vieille Dame en Serie A. A Tottenham, il aura pour but de créer un effectif capable de se battre pour les titres. L'annonce de l'arrivée de l'Italien pourrait officialiser la venue de Paulo Fonseca en tant que T1 des Spurs.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS