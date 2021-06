Officiel: Fernandinho reste à City!

Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero... les départs des légendes se sont succédé à City ces dernières années, l'heure de Fernandinho n'est en revanche pas encore arrivée. Le milieu de terrain brésilien, qui avait hérité du brassard de capitaine en début de saison, a prolongé l'aventure. Il s'est engagé pour une saison supplémentaire avec City.

Le Brésilien, qui a disputé 350 matchs avec City depuis son arrivée (pour 24 buts et 30 assists) disputera donc une neuvième saison à Manchester. L'occasion de garnir encore un palmarès déjà bien rempli? Avec les Sky Blues, Fernandinho a été sacré champion d'Angleterre à quatre reprises, il a soulevé six Coupes de la Ligue et une FA Cup et il a disputé une finale de Ligue des Champions...

