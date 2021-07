Oscar Ruggeri dézingue Neymar

Neymar a encore livré un récital cette nuit contre le Pérou et a grandement contribué au succès du Brésil (1-0) qui se hisse en finale de la Copa America.

Néanmoins, Neymar (29 ans, 110 sélections et 68 buts) s'est fait dézinguer par le consultant d'ESPN Oscar Ruggeri. L'ex-international argentin ne supporte pas l'attitude du Brésilien durant ce tournoi.

"Il n'a pas les codes sur le terrain. Contre le Pérou, alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil (en phase de poules, ndlr), il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied ! Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait (contre la Colombie aussi en phase de poules, ndlr) ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé. Messi est différent des autres et, même avec un but, il n'agit pas comme ça", a confié Ruggeri à propos de la star du Paris Saint-Germain.