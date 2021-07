Amertume pour le sélectionneur danois

Une élimination que Kasper Hjulmand a du mal à accepter. En cause: le penalty accordé à l'Angleterre, évidemment.

"Nous sommes très déçus et c'est difficile d'en parler. Peut-être que ce sera plus facile pour moi d'en parler dans quelques jours", a commenté Kasper Hjulmand en conférence de presse, mercredi soir, après l'élimination du Danemark en demi-finale de l'Euro.

Et s'il est très déçu, c'est aussi parce que le sélectionneur danois a du mal à digérer le penalty accordé à l'Angleterre et qui a permis à Harry Kane de faire la différence. "C'est malheureux que le match se soit décidé de cette manière", regrette-t-il.

"C'est un penalty qui n'aurait pas dû être accordé et c'est ennuyeux. On n'arrête le jeu quand il y a un autre ballon sur le terrain et qu'il peut avoir une influence sur l'action. C'est une chose de perdre un match, ça peut arriver. Mais perdre comme ça, ça fait mal. Parce que mes joueurs se sont donné à fond", conclut un Kasper Hjulmand très touché.