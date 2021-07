José Mourinho veut un construire un projet solide avec la Roma : "Les titres arriveront après"

L'entraîneur portugais ne veut pas travailler dans la précipitation et évoque un projet sur le long terme.

L'AS Roma sera peut-être l'une des équipes à suivre en vue de la prochaine saison. Le club de la Louve a vécu un dernier exercice compliqué avec une septième place en Serie A.

Mais l'arrivée de José Mourinho pourrait changer la donne. Même si le Portugais reste sur une dernière expérience en demi-teinte avec Tottenham, il veut construire quelque chose de grand à la Roma : "Je suis venu ici pour construire quelque chose sur la durée. Les titres arriveront après. Le club ne veut pas de succès isolés, il veut arriver à un certain niveau et y rester", a déclaré le "Special One" lors de sa présentation.

L'Italie semble plutôt bien réussir au Portugais puisqu'en 2010, il avait réalisé un triplé historique avec l'Inter. Sera-t-il capable de rééditer l'exploit ?