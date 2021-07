Asensio a pris une décision pour son avenir

Le joueur du Real Madrid a des prétendants, mais un changement au Real a influencé sa décision.

Freiné dans sa progression par de nombreuses blessures, le milieu offensif Marco Asensio (25 ans, 35 matchs et 5 buts en Liga pour la saison 2020-2021) n'a pas dit son dernier mot au Real Madrid. Déterminé à briller sous les couleurs des Merengue, l'international espagnol a été très clair sur ses intentions pour son avenir.

"Si je vais jouer au Real cette saison ? Oui, bien sûr. Si j'envisage d'autres options ? Non, non. Mon intention est de rester au Real Madrid, être grand ici et apporter le maximum. Je sens qu'il me reste encore beaucoup à donner pour ce club", a assuré Asensio lors d'un entretien accordé au quotidien madrilène AS ce mardi.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif de Palma de Mallorca va tenter de se relancer sous les ordres de l'entraîneur Carlo Ancelotti.