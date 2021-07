Virgil van Dijk ému par son retour sur les terrains

Neuf mois (285 jours) après sa terrible blessure à un genou, le Néerlandais a rejoué contre le Hertha Berlin (3-4), jeudi en amical.

Un retour sur les terrains qui a ému Virgil van Dijk (30 ans, 5 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021)

"C’est difficile d'exprimer ce que je ressens, mais c’est important pour moi de dire que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de tant de personnes incroyables. Le chirurgien, mes physios, mes entraîneurs et le personnel qui ont été avec moi depuis le premier jour. Mes coéquipiers pour m'avoir donné de l'énergie et m'avoir permis de garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Et surtout, ma famille, car sans elle, je ne serai rien. Merci. Le travail ne s'arrête pas maintenant. Il ne fait que commencer. Nous continuons !", a posté le défenseur central de Liverpool sur Twitter.