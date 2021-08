Onana présenté à Lille : "J'espère confirmer les expériences belges positives au LOSC"

Amadou Onana a été présenté à la presse ce vendredi, au lendemain de sa signature au LOSC. Très détendu, le capitaine des Espoirs belges a de l'ambition.

Olivier Létang rayonnait aux côtés de son nouveau joueur, Amadou Onana, et pour cause : "Hambourg ne voulait absolument pas le laisser partir, et je le remercie d'avoir été patient car cela a été long. De nombreux clubs étaient intéressés par son profil, nous sommes donc ravis qu'il soit là", sourit le président du LOSC.

"Le plaisir est partagé", entame le néo-Dogue. "Je suis ravi d'être ici, le feeling est directement très bien passé dès notre première rencontre. Quand mon représentant (Amadou est représenté par sa soeur Melissa, nda) m'a parlé de l'intérêt du LOSC, la décision a été évidente", affirme Onana. "Lille est un club historique, avec de grands joueurs passés par ici, le top 4 ces dernières années et le titre la saison passée. C'est une opportunité de rejoindre un club qui joue le haut de tableau et disputera la C1, ça a pesé dans la balance".

© photonews

Amadou Onana revient qui plus est près de la Belgique, où il est arrivé à 11 ans. "Je reviens "à la maison", à environ 1h de route (sourire), ça a aussi joué. Il y a toujours eu de bonnes relations entre Lille et les Belges, j'espère confirmer ces expériences positives". Le médian formé à Zulte Waregem découvre un quatrième pays à 19 ans à peine, lui qui est né à Dakar.

"Ce n'est pas mon premier déménagement", reconnaît-il. "J'ai dû m'habituer à un nouvel environnement en Belgique, puis en Allemagne, et maintenant me voilà en France. Mais l'intégration se passe naturellement, il y a des gars très chaleureux dans le vestiaire". Son président Olivier Létang confirme : "J'ai été marqué par la maturité d'Amadou et ce dès notre première rencontre, en mai dernier. Il est très à l'aise, il parle cinq langues, et quand je l'ai vu à l'entraînement, j'ai pu voir qu'il était déjà bien intégré".