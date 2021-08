Leicester remporte le Community Shield !

Manchester City devait se passer de beaucoup de joueurs pour ce premier match officiel de la saison.

On le sait, avec l'Euro et la Copa America, certaines équipes attendent toujours le retour de leurs meilleurs joueurs et c'est le cas de Manchester City. C'est avec une équipe très remaniée que les hommes de Guardiola se présentaient à Wembley pour défendre leur titre face à Leicester.

Chez les Foxes, il manque aussi quelques éléments mais Youri Tielemans est bel et bien là. Le Diable Rouge a disputé 68 minutes de très bonne facture. Dennis Praet et Castagne n'étaient pas dans la sélection.

Ce sont les vainqueur de la dernière FA Cup qui s'imposent dans ce match, dans les dernières minutes. Un penalty de Iheanacho (89', 0-1) donne la victoire aux Foxes, la deuxième Community Shield de leur histoire.