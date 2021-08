Bruges sur la piste d'un international américain de Premier League !

Le Club de Bruges n'a pas encore vraiment été très actif durant ce mercato, mais les Blauw & Zwart ont clairement besoin de renforts.

Bruges souhaiterait notamment renforcer son milieu de terrain et le nom revenant le plus souvent ces derniers jours est celui d'Owen Otasowie (20 ans) ; après plusieurs sources locales, c'est désormais Het Laatste Nieuws qui affirme que les Blauw & Zwart s'intéressent au joueur de Wolverhampton, qui a disputé 6 matchs de Premier League la saison passée.

Otasowie n'a plus qu'un an de contrat avec les Wolves et aurait refusé récemment de prolonger son bail, ce qui forcerait le club à le vendre cet été. Bruges lui permettrait d'obtenir plus de temps de jeu, et le joueur n'est estimé qu'à 1,5 million d'euros (une valeur certainement revue à la hausse lors des négociations, le marché anglais étant à part). International américain ayant obtenu sa première sélection en novembre 2020, Owen Otasowie est principalement un médian défensif, également capable d'évoluer en défense centrale. Un profil qui permettrait de bien compenser le départ du polyvalent Kossounou ...