Les neufs sont redevenus des nines

Depuis maintenant plusieurs années, quatre attaquants se disputent les sélections au poste de numéro 9 chez les Diables. Au moment de la reprise de la Premier League, ils sont tous Outre-Manche... pour le moment.

Ce vendredi soir, la Premier League va debuter avec une rencontre entre Brentford et Arsenal. Cette année, avec le retour acté de Romelu Lukaku, les quatre attaquants des Diables Rouges sont en Angleterre.... du moins pour le moment.

Romelu Lukaku, la revanche

Lukaku est un homme de défis, on le sait. Ce retour à Chelsea, dans le club de ses rêves, personne ne l'avait vu venir mais les faits sont là: l'attaquant des Diables Rouges veut s'imposer dans son deuxième club de coeur, mais surtout en Premier League où il a beaucoup été décrié.

© photonews

Christian Benteke, la 105ème renaissance

Plus on l'enterre, plus il revient de nulle part. Depuis plusieurs années, on annonce que Christian Benteke est à bout de souffle et finalement il aligne les bonnes performances. A Crystal Palace, avec un nouveau coach (Patrick Viera), les cartes sont une nouvelle fois remises à zéro. Le grand Christian va devoir se mettre en évidence et surtout jouer une saison complète à un bon niveau.

Divock Origi, un transfert ou la galère

Divock Origi a réussi de bonnes choses à Liverpool. Il y a remporté un titre de champion, la Ligue des Champions en marquant en finale et a pu vivre des moments inoubliales dans un grand club. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Origi doit maintenant trouver un port d'attache où il pourra accumuler du temps de jeu... pour revenir chez les Diables. Il vient de louper l'Euro pour cette raison. A 26 ans, il a encore de belles années devant lui.

L'énigme Batshuayi

Toujours à Chelsea, mais n'entrant certainement pas dans les plans de Thomas Tuchel, Batshuayi sort d'une saison mitigée à Crystal Palace où il avait une nouvelle fois été prêté. Il devrait cette fois quitter définitivement Londres dans les prochains jours si son transfert au Besiktas se concrétise.