Officiel : Renato Sanches absent pour plusieurs semaines

Renato Sanches s'est blessé à l'entraînement avant l'approche du match de ce week-end face à l'OGC Nice (0-4) et était absent. Il ne reviendra pas avant plusieurs semaines.

Le LOSC a officialisé la tuile : Renato Sanches (23 ans), qui a ressenti une "gêne au genou" à l'entraînement la semaine passée, a été opéré ce lundi d'une lésion méniscale au genou et s'il se "porte bien", annonce le club, il sera absent environ 6 semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour Lille et Jocelyn Gourvennec, humiliés ce week-end par l'ancien coach des Dogues et l'OGC Nice (0-4) sur leur propre terrain.