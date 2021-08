Deux mois après les fractures, le comeback de Timothy Castagne

Le bout du tunnel pour Timothy Castagne. Victime d'un violent choc lors du premier match des Diables à l'Euro, Timothy Castagne s'était relevé avec de multiples fractures au visage et avait dû passer sur le billard.

Un peu plus de deux mois plus tard, le latéral belge est sur le point de retrouver la compétition. Comme l'a confirmé son coach Brendan Rodgers, ce vendredi, Timothy Castagne sera disponible pour le déplacement de Leicester City à West Ham de lundi soir.

Brendan Rodgers delivered a fitness update on Timothy Castagne ahead of #WhuLei, confirming that the player is available for selection! 👇