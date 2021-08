"Être moins brillants, mais plus solides": Didier Deschamps tire les leçons de l'échec des Bleus à l'Euro

Le sélectionneur français revient sur l'élimination précoce des Bleus à l'Euro.

Grands favoris du tournoi continental, les champions du monde ont quitté l'Euro par la petite porte dès les huitièmes de finale. Un mois et demi plus tard, Didier Deschamps revient sur cet échec dans un entretien accordé à l'Equipe.

Le sélectionneur français ne cache pas qu'il a eu bien du mal à digérer le scénario de l'élimination de son équipe contre la Suisse. "Le plus dur, c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de voir ce qu'on a fait. (...) Mener 3-1 à la 81e contre la Suisse et voir ce qui s'est passé après..."

C'est d'ailleurs défensivement que les Bleus ont péché, comme le reconnaît Didier Deschamps. "Ce qu'on a perdu depuis le Mondial? La solidité défensive", répond Didier Deschamps. "On a gardé notre efficacité, mais il faut aussi pouvoir garder l'équilibre entre l'animation avec le ballon et basculer quand on le perd", analyse-t-il avant de conclure: "À l’arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillants, mais plus solides."