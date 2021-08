Javier Pastore quitte la Roma

Fin de l'aventure pour Javier Pastore à Rome. Le club de la capitale a confirmé avoir résilié, d'un commun accord, le contrat du joueur argentin, qui est désormais libre de s'engager avec le club de son choix.

Après avoir empilé les trophées avec le PSG durant sept ans, Javier Pastore avait rejoint la Roma en 2018. Mais il n'y a jamais mis tout le monde d'accord. En trois saisons, il n'a disputé que 37 rencontres, inscrit quatre buts et distillé trois assists avec les Giallorossi.

L'#ASRoma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.



Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro. pic.twitter.com/iEgXkbVC2I