Officiel: Tomiyasu est un Gunner

En grande difficulté sur ce début de saison, Arsenal va tenter de réagir en renforçant son secteur défensif. Dans la dernière ligne droite de ce mercato d'été ce mardi, les Gunners ont bouclé l'arrivée du défenseur central Takehiro Tomiyasu (22 ans) en provenance de Bologne. Recruté pour 18 millions d'euros, l'international japonais a signé un contrat sur le long terme avec le club londonien.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW