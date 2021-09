L'incroyable punchline de Kylian Mbappe sur l'OM

Depuis ce vendredi, un documentaire sur Amazon Prime dévoile les coulisses de la dernière saison du PSG. Dans ce documentaire, Kylian Mbappe évoque notamment le dernier Clasico, perdu par Paris face à Marseille.

Une chose est claire, le PSG a raté sa saison 2020-2021. Après avoir échoué en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, les Parisiens ont également vu le titre de champion de France partir aux mains de Christophe Galtier et de Lille. Une saison éprouvante donc pour le PSG, marquée également par une défaite à domicile face à l'Olympique de Marseille lors de la troisième journée de championnat, une première en vingt rencontres entre les deux équipes.

Dans un documentaire diffusé à partir de ce vendredi sur Amazon Prime, les supporters parisiens pourront s'immiscer dans l'intimité du vestiaire et auront notamment accès à la réaction de Kylian Mbappe après la défaite dans le Clasico. Dans la saison 2 du documentaire "PSG, Ô Ville Lumière, 50 ans de légende", Kylian Mbappé revient sur ce revers, en relativisant le résultat. "C'était devenu une routine. Genre, ils viennent, on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c'est bien".

Inutile de dire que cette déclaration fait grincer des dents du côté de la Canebière...