Leonardo évoque l'énigme Sergio Ramos et la concurrence entre Navas et Donnarumma

Le directeur sportif a évoqué deux sujets importants qui commencent à poser question du côté des supporters parisiens. Quid de Sergio Ramos et qui sera le gardien N°1 du PSG ?

Lors d'une interview accordée à Canal+, Leonardo a brièvement parlé de Sergio Ramos. Depuis son arrivée au PSG, le défenseur central n’a toujours pas disputé le moindre match officiel. Blessé au mollet cet été, l’international espagnol a récemment rechuté, ce qui n'inquiète pas le directeur sportif du club parisien. "Non parce qu’on savait qu’il avait eu un problème. On savait qu’il n’était pas en forme, qu’il récupérait d’une blessure. Après, il a eu ses vacances, après on s’est mis d’accord. C’est un contrat de deux ans, pas de deux mois. Il n’est pas prêt, c’est tout", a lâché le Brésilien.

Enfin, Leonardo a parlé de la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. "Pourquoi c’est compliqué ? C’est compliqué de ne pas les avoir. Aujourd’hui, on crée la concurrence partout. On parle d’un gardien de 22 ans et Navas en a 34. Le fait de les avoir, on va gérer et parler, mais tout est clair. Pas seulement pour les deux gardiens, mais pour tout le monde. C’est le coach qui va décider. Quand il y aura des réactions, on va gérer. Ça nous donne la vraie compétitivité que l’on veut", a-t-il confié.