Kingsley Coman opéré du coeur: "Il ne sera pas absent plus de deux semaines"

Kingsley Coman a dû être opéré du cœur pour soigner une arythmie cardiaque, mais l'intervention s'est bien déroulée et il retrouvera rapidement les terrains d'entraînement du Bayern.

C'est Julian Nagelsmann qui l'a expliqué ce vendredi en conférence de presse: Kingsley Coman a dû passer sur le billard pour soigner un problème cardiaque "mineur". "Ce n'est pas si grave, beaucoup de gens ont ça et Kingsley se sent bien, il n'a plus de douleur", raconte le coach du Bayern.

D'ailleurs, l'international français devrait rapidement faire son retour à l'entraînement. Dès lundi, selon le T1 bavarois qui estime la durée d'indisponibilité de son milieu offensif à "dix à quinze jours".